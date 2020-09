Buijs over Robben: 'Ik heb hem niet meer gesproken, hij is meteen naar huis gegaan’

,,Ik durf niet te zeggen hoe ernstig de situatie is, want ik heb hem niet meer gesproken’’, zei Danny Buijs na afloop voor de camera's van FOX Sports. ,,Hij is meteen naar huis gegaan. Ik weet dat hij eruit is gegaan met liesklachten. Ik heb er niets meer over gehoord, want hij is meteen naar huis gegaan. Ik kan goed begrijpen dat hij geen zin meer had om tot het einde te blijven.’’