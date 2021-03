Buijs vs. Bijl: ‘Als ik hem had geslagen, was hij niet meer opgestaan’

Buijs en Bijl spraken elkaar nog niet na de wedstrijd, maar Buijs gaf aan dat hij hoopte nog even een praatje te maken met de rechtsback van Emmen, die in 2017 nog twee duels voor Groningen speelde. ,,Of ik dan ook excuses aan hem maak? Dan ga je wel heel ver. Ik heb de bal in mijn handen, dan mag hij hem er wel uit slaan? Ik hoef geen excuses aan te bieden. De scheidsrechter heeft mij een gele kaart gegeven. Het is klaar zo.’'



,,Of ik hem nog wil spreken?”, zei Bijl. ,,Nee, dat hoeft van mij niet. Hij doet er alles aan om te winnen, ik ook. Alleen dit had hij wel anders kunnen oplossen. Wat mij betreft hoeft hij niet geschorst te worden, maar dit gedrag hoort niet thuis in het voetbal. Volgens mij moet je geen judoworp gebruiken.’’



Ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien was niet te spreken over het gedrag van Buijs: ,,Ik houd er niet van als mensen van de tegenpartij aan mijn mensen zitten. Glenn Bijl kan soms heel irritant zijn, dat weet ik. Maar ik zie dat Danny hem aan zijn nek trekt, dat is nergens voor nodig.’’