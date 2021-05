Buijs wil Robben 90 minuten laten spelen: ‘Alleen wissel bij 5-0 voorsprong tegen negen man’

Vitesse sluit seizoen af met nederlaag tegen Ajax

16 mei ARNHEM - Vitesse heeft het seizoen afgesloten met een nederlaag. In de laatste competitieronde verloor de Arnhemse club met 3-1 van landskampioen Ajax. De Gelderse equipe eindigt in het eerste jaar onder de Duitse coach Thomas Letsch op de vierde plek in de eindrangschikking en gaat in augustus de Europese Conference League in.