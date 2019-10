Buikschuifbaan bij Ajax - Feyenoord, ik kan het nog steeds niet geloven

RKC wacht al veertien jaar op zege in Tilburg

8:08 • De laatste keer dat RKC won in Tilburg was op 13 augustus 2005 dankzij twee goals van Rick Hoogendorp: 1-2. • Willem II is de laatste twee thuisduels ongeslagen. • RKC wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. • Scheidsrechter: Kevin Blom.