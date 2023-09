Buitenlandse media schrikken van uitspraken Louis van Gaal: ‘Hij gooit een bom naar de FIFA’

Google 25 jaar: ‘Mensen dachten dat zij iets zochten op Google, maar Google doorzocht hén’

Google is jarig. Vijfentwintig jaar nadat twee studenten een zoekmachine startten in een garage is ons leven voorgoed veranderd - en staat Google meer dan ooit onder druk. Een achtergrondverhaal over de best bezochte website ter wereld. En wat googelen wij Nederlanders eigenlijk het meest?