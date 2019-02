Buitenlandse media vol lof: ‘Ajax loopt lichtjaren voor’

Van Spanje via België en Engeland naar Duitsland en Italië. Vol lof waren de buitenlandse media over Ajax. De internationale kranten hadden één gemeenschappelijk deler: Ajax had de VAR niet mee en de Amsterdammers werden niet beloond voor het soms frivole spel.

Quote Real leed tegen een oogverblin­dend en duizeling­wek­kend sterk Ajax. Marca De Belgische krant Het Laatste Nieuws ging zelfs nog een flinke stap verder in haar loftuitingen. ‘Jan Mulder zal even over halftien stilletjes een beetje gestorven zijn. Hoe wreed kan de VAR zijn?’, vroeg Het Laatste Nieuws zich af. ‘Killing you softly... Het kille tekstboek versus de charme van het spelletje. Ajax FC verdiende zó om bij de rust op voorsprong te staan tegen een slaapwandelend Real Madrid. Wie Ajax aan het werk zag, zag dat die ploeg lichtjaren vooruit loopt op onze Belgische topclubs. De Amsterdammers hanteerden een aanstekelijke cocktail van techniek, tactiek en indrukwekkende fysiek. Van jeugd en ervaring. Van brains en onstuimigheid. Het was voetbal in zijn puurste vorm.’

Ook de Britse kwaliteitskrant The Guardian constateerde dat Ajax, dat Real Madrid een ‘major scare’ bezorgde, een flinke dosis pech had met de VAR. ‘Real Madrid won met een beetje hulp van de videoscheidsrechter van een zeer bevlogen Ajax.’ Hetzelfde concludeerde de Duitse tabloid Bild. ‘Real mazzelt zich naar overwinning’, kopte de krant. ‘Ajax domineerde, schoot elf keer op doel en kreeg tot drie keer toe een reuzenkans. Zelfs na de goal van Benzema rechtte Ajax de rug. Het was pas KO na de goal van Marco Asensio in de slotfase.’



Quote Ajax liet het grote Real Madrid lijden. La Gazzetta dello Sport L’Équipe toonde een tikkeltje medelijden. ‘Ajax heeft er er een geweldig gevecht van gemaakt, maar werd niet beloond voor zijn inspanningen. Real oogde fragiel, maar dat was vooral de verdienste van de thuisploeg. Ajax hanteerde zo’n hoge intensiteit dat Real piepte en kraakte, maar niet brak. Voor de Amsterdammers zit er niets anders op dan treuren om de grote kansen.’

La Gazzetta dello Sport: ‘Ajax maakte er een fantastische show van. Alleen bleek mooi voetbal niet genoeg. Ajax liet het grote Real Madrid lijden, maar de Spanjaarden sloegen in de slotfase toch nog toe.’ Gazzetta bewierookte vooral de aanstormende talenten in de Johan Cruijff Arena. ‘Aan het begin van deze eeuw braken Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart door in Amsterdam. De grote talenten van nu luisteren naar de namen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en David Neres. Hun grote doorbraak is niet ver weg meer...’

In Spanje was de Madrileense sportkant Marca ook lovend over Ajax. ‘Real leed pijn tegen een oogverblindend en duizelingwekkend sterk Ajax. De Amsterdammers hielden de kampioen in een wurggreep, maar Real ontworstelde zich en won alsnog.’