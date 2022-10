Buitenlandse media zien kansloos Ajax tegen ‘blauwe tsunami’: ‘Nederlandse kampioen werd gesloopt’

AZ klopt Apollon door late kopgoal Karlsson en houdt perfecte score in Europa

AZ kon donderdagavond een nieuwe overwinning aan de lange reeks van winstpartijen van dit seizoen toevoegen, al was de zege op Apollon Limassol niet bepaald de meest gedenkwaardige in de rij. Met de krappe 3-2 overwinning kan AZ overwintering in de Conference League bijna niet meer ontgaan.

