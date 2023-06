Burak Yilmaz (37) zet na breuk met Fortuna Sittard definitief punt achter imposante carrière

De Turk verraste begin dit seizoen door een vijfjarig contract te tekenen bij Fortuna Sittard, waar hij van plan was om zijn trainersloopbaan te beginnen. De 37-jarige aanvaller beleefde met negen doelpunten en vijf assists een prima seizoen bij de middenmoter, maar verdween in de laatste weken van het seizoen plotseling uit beeld. Yilmaz raakte in conflict met de clubleiding omdat zijn salaris te laat werd betaald. De laatste duels zat Yilmaz daarom al niet meer bij de selectie. Vorige week kondigde de spits zijn vertrek aan .

Indrukwekkende loopbaan

Fortuna Sittard is de laatste club van Yilmaz geweest. Daarmee komt er een einde aan een indrukwekkende loopbaan. De spits speelde in Turkije voor onder meer Galatasaray, Fenerbahce en Besiktas en droeg tussen 2020 en 2022 het shirt van het Franse Lille. Daar werd hij in 2021 landskampioen. Yilmaz speelde tevens 77 interlands voor de Turkse nationale ploeg. Daarin was hij 31 keer trefzeker. In maart 2021 was hij met een hattrick nog van grote waarde tijdens de 4-2 zege op het Nederlands elftal in strijd om WK-kwalificatie.