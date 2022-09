Calvin Bassey heeft beetje medelijden met oude teamgenoten: Twee jaar mee op het veld gestaan’

Bassey, voor 23 miljoen euro overgekomen van Rangers FC, maakt al vroeg in het seizoen indruk met zijn snelheid en kracht. ,,Ik ben hier nu anderhalve maand en ik denk dat ik de dingen best goed oppik. Het is een kwestie van tijd voor mijn ploeggenoten en ik elkaar nog beter gaan begrijpen. Want Ajax speelt echt een heel ander spel dan Rangers. Maar het is wel heel leuk om mee te spelen met deze ploeg. Ik ben blij dat ik bij Ajax ben.”

Schreuder: ‘Hebben met veel moed gespeeld’

Ook Alfred Schreuder had zich geen betere eerste Champions League-wedstrijd als trainer van Ajax kunnen wensen. ,,We hebben geweldige goals gemaakt en ons publiek vermaakt. Dat is zeker zo belangrijk", zei Schreuder. ,,We stonden als een team op het veld. We speelden met zoveel energie en dan komen de technische kwaliteiten van mijn spelers tot uiting. We doen het met zijn allen. We kunnen het niet met elf of twaalf spelers. Dat zal het hele seizoen hopelijk zo blijven.”