Calvin Stengs tekent voor vier jaar bij Feyenoord: ‘Altijd een speciaal gevoel om in de Kuip te spelen’

Stengs brak in 2018 door bij AZ, waar hij in 113 wedstrijden tot 24 doelpunten en 24 assists kwam. In de zomer van 2021 werd Stengs voor 15 miljoen euro verkocht aan OGC Nice. Bij de Franse club was hij in 32 duels goed voor één doelpunt en één assist. Op huurbasis bij Royal Antwerp schitterde hij vorig seizoen onder Mark van Bommel vooral op het middenveld. Hij was in 31 duels goed voor drie goals en negen assists en won de Belgische dubbel, waarna Royal Antwerp zondagavond ook nog de Supercup won.