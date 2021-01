Cambuur dankzij twee goals Mühren ruim langs Jong PSV

Super Januari ‘Nick Marsman naar Ajax? Hij bewijst bij Feyenoord in elk geval dat hij topclub­waar­dig is’

13:14 Het is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Ed de Goeij over Feyenoord, de club waar hij van 1990 tot 1997 onder de lat stond.