Cambuur dendert onverschrokken door, weer clean sheat GAE en monsterzege NEC

SamenvattingSC Cambuur heeft in eigen huis opnieuw een stap dichterbij promotie gezet. De koploper won met 3-1 van Telstar en vergrootte daarmee het gat met de concurrentie naar negen punten. De Graafschap en het dolende Almere City komen dit weekend nog in actie.

Met twee treffers binnen twintig minuten begon Cambuur voortvarend aan de wedstrijd. De Friese koploper kwam op voorsprong dankzij treffers van Robin Maulun en Robert Mühren. De 31-jarige topscorer tekende alweer voor zijn 26ste treffer dit seizoen. Rashaan Fernandes gaf Telstar met zijn treffer kort voor rust hoop op een stunt, maar Jarchinio Antonia verzekerde zijn ploeg na de onderbreking van de drie punten.

Ook Go Ahead Eagles boekte een eenvoudige overwinning. De Deventenaren wonnen met 0-4 op bezoek bij TOP Oss, dankzij goals van Jacon Mulenga, Giannis Fivos Botos en een dubbelslag van Antoine Rabillard. Jay Gorter hield alweer voor de negentiende keer dit seizoen zijn doel schoon. Go Ahead Eagles heeft de laatste vijf wedstrijden gewonnen en heeft nu net als nummers drie en vier NAC Breda en Almere City FC 53 punten. Die twee clubs komen deze speelronde nog in actie.

Monsterzege NEC

NEC heeft met een ruime zege op Helmond Sport aansluiting gevonden in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Nijmegen won met 0-7 in Helmond en kwam daardoor op 50 punten, net als nummer 5 Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer komt later vrijdag nog in actie.

Helmond Sport kwam al vroeg in het duel met NEC met tien man te staan. Orhan Dzepar haalde de doorgebroken Elayis Tavsan neer en moest met rood van het veld. Rens van Eijden krulde de daaropvolgende vrije trap fraai in het doel. Rangelo Janga en Jordy Bruijn scoorden ook nog voor rust. In de tweede helft voerde NEC de score op door treffers van Edgar Barreto, Tavsan, Bart van Rooij en Thibo Baeten.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

MVV won met 1-0 bij Jong Utrecht. Joy Lance Mickels maakte het doelpunt in de eerste helft.