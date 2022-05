Cambuur-doelman (25) moet per direct stoppen vanwege hartproblemen: ‘Persoonlijk drama’

,,Op nadrukkelijk verzoek van medisch specialisten is Pieter Bos namelijk genoodzaakt om zijn topsportcarrière per direct te beëindigen", zo meldt Cambuur op zijn website. ,,Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat Pieter Bos kampt met hartproblemen, waardoor het niet mogelijk is om topsport op een veilige en verantwoorde manier uit te oefenen.”

Bos kwam in 2016 over uit de jeugd van SC Heerenveen. Hij maakte als vervanger van de geblesseerde Sonny Stevens dit seizoen zijn debuut in de eredivisie. Bos keepte in totaal zes wedstrijden voor Cambuur waarvan vijf op het hoogste niveau.

Technisch manager Foeke Booy is aangeslagen door het nieuws: ,,Dit is vooral een persoonlijk drama voor Pieter zelf. Zo’n nieuwsbericht ontvangen als topsporter en dat ook nog eens op zo’n jonge leeftijd is ronduit verschrikkelijk en het mag voor zich spreken dat we hem als club en team zullen steunen waar we maar kunnen.”