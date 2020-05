Cambuur en De Graafschap in eredivisie met 20 clubs? Vier vragen en antwoorden

Veel haken en ogenCambuur en De Graafschap willen via de rechter alsnog promotie afdwingen. Als die actie slaagt, gaat de eredivisie naar twintig clubs. Wie gaat daar uiteindelijk over? Vier vragen en vier antwoorden.

Door Daniël Dwarswaard



Een eventuele uitbreiding van de eredivisie naar twintig clubs. Wie beslist daar over?

Het bestuur betaald voetbal is bevoegd om de competitie-opzet van de eredivisie en de eerste divisie te wijzigen. In Zeist zijn dat de directeuren Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux. De mannen die vorige week op een tumultueuze dag besloten dat er geen clubs degraderen en promoveren. Formeel gezien hebben zij de macht om de opzet van de competitie alsnog te veranderen. Wel met goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de voetbalbond overigens. Alleen dat gaan ze na hun eigen besluit van vorige week natuurlijk niet zelf doen.

Volledig scherm De Graafschap en Cambuur troffen elkaar dit seizoen op 9 september op De Vijverberg in Doetinchem. © Theo Kock Maar nu gaan er door de rechtsgang van Cambuur en De Graafschap andere krachten spelen. Zij waren de afgetekende nummers 1 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie (KKD) toen de competitie werd stilgelegd vanwege corona. Deze clubs eisen een plek in de eredivisie van volgend jaar. Vrijdag 8 mei staat een kort geding om de agenda waarin Cambuur en De Graafschap de promotie willen afdwingen. Uiterlijk twee weken later volgt het oordeel van de rechter. De macht van de rechter is vanzelfsprekend leidend.

Waarom wil de KNVB eigenlijk geen twintig clubs in de eredivisie?

De bond vreest met twee extra clubs in de eredivisie in de knoop te komen met het speelschema. Zeker omdat er pas vanaf 1 september op zijn vroegst weer gespeeld mag worden van het Nederlandse kabinet. Daar komt nog bij dat ook het uitgestelde EK gepland staat voor aankomende zomer. Een competitieschema met tal van midweeks avondwedstrijden is dan het logische scenario. En daar doemt een volgend probleem op. De burgemeesters van Nederland, die altijd goedkeuring moeten geven voor een wedstrijd, zien dat op hun beurt niet zitten.

Cambuur en De Graafschap willen ook een ledenvergadering uitroepen om het eerder genomen besluit terug te kunnen draaien. Hoe zit dat?

Formeel is dat verzoek nog niet gedaan, want de clubs willen tijdens die vergadering goed beslagen ten ijs komen. De clubs in de eerste divisie hebben de Coöperatie Eerste Divisie opdracht gegeven om te onderzoeken welke gevolgen een uitbreiding van de eredivisie en dus ook een inkrimping van de eerste divisie voor gevolgen heeft. Veel clubs uit de KKD zien inmiddels ook voordelen voor een ingekrimpte competitie. Er blijft dan bijvoorbeeld meer televisiegeld per club over. Daar staat tegenover dat er wel twee thuiswedstrijden minder worden gespeeld. Maar het financiële belang daarvan is de door de coronacrisis toch kleiner geworden aangezien de kans groot is dat er in eerste instantie alleen wedstrijden zonder publiek gespeeld kunnen worden.

Komt zo’n ledenvergadering er?

Er moeten vier clubs zijn die het nodig achtten. Volgens Dolf Segaar, de advocaat van Cambuur en De Graafschap, is dat een formaliteit. De clubs willen echter wel sterk staan in die bijeenkomst en wachten het eerder genoemde onderzoek eerst af. De KNVB zelf kan overigens ook zo’n speciale vergadering uitroepen. Gezien de ontstane onrust in het voetballandschap wellicht niet zo gek. Maar vanuit Zeist klinkt al dat de bond dat niet zelf gaat initiëren.