Cambuur haalt uit bij MVV, Roda JC ook te sterk voor TOP Oss

In Maastricht kon de thuisploeg het de koploper alleen in de beginfase even lastig maken. Maar nadat Robin Maulun in de 19de minuut uit een vrije trap op fraaie wijze voor de 0-1 had gezorgd, liep Cambuur in sneltreinvaart uit naar een 0-4 voorsprong door goals van Mees Hoedemakers en topscorer Robert Mühren (2x).

Volledig scherm Robert Mühren (l) en Jarchinio Antonia waren twee keer trefzeker in Maastricht. © BSR Agency

Vlak voor rust deed MVV nog wel iets terug toen Joeri Schroijen een strafschop mocht nemen na een overtreding van Doke Schmidt (4-1). Maar ook in de tweede helft sloeg Cambuur al meteen weer toe. Dit keer via Jamie Jacobs, die de 1-5 binnen kopte. Door twee goals van Jarchinio Antonia liep Cambuur, waar de 18-jarige Jhondly van der Meer in de slotfase zijn debuut in het betaalde voetbal maakte, uit naar een 1-7 overwinning.

Door de perfecte start is Cambuur weer koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Leeuwarders evenaarden bovendien twee clubrecords. De 1-7 is de hoogste uitzege van de club ooit in de eerste divisie. Het was alweer de negende zege op rij en dat is een evenaring van het clubrecord uit het seizoen 1996-1997. De Leeuwarders verspeelden op 17 januari van dit jaar voor het laatst punten. Uit bij TOP Oss werd toen met 3-2 verloren. Daarna won Cambuur de laatste zeven duels van het vorige – vroegtijdig afgebroken seizoen. En nu dus ook de eerste twee wedstrijden van de nieuwe competitie.

Doelsaldo

Cambuur is niet de enige club in de KKD met zes punten uit twee duels. Ook Roda JC is nog zonder puntenverlies. De Limburgers wonnen zaterdagavond met 3-0 van TOP Oss. Die eindstand was al voor rust bereikt door goals van Stefano Marzo, Roland Alberg en Jordy Croux. Roda JC, dat vorige week met 0-4 won bij Jong Ajax, staat tweede omdat het een net iets minder doelsaldo heeft (+7) dan Cambuur (+8).



