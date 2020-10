Cambuur houdt flink huis in Breda: geplaagd NAC verliest KKD-topper én foutloze status

Opoku voorkomt blamage De Graafschap bij Helmond Sport

19 oktober HELMOND - De Graafschap is maandagavond ontsnapt aan een blamage in het inhaalduel bij Helmond Sport. De Doetinchemse eerstedivisionist bleef, na een zwak optreden, met een zwaarbevochten zege (1-2) in het spoor van de bovenste ploegen.