Cambuur met zevenmijlslaarzen op jacht naar KKD-record

Door de indrukwekkende 7-2 overwinning van Cambuur Leeuwarden op Almere City heeft de ploeg van Henk de Jong al 42 doelpunten gemaakt in de eerste elf competitiewedstrijden. Een record in de competitie sinds de samenvoeging van de eerste divisies in 1962.

Mocht Cambuur deze doelpuntenproductie van 3.8 goals per wedstrijd volhouden, dan zou het record van Heracles in de eerste divisie B (voor 1962 waren er twee eerste divisies: A en B) met dertig (!) doelpunten worden verpulverd. De Almeloërs maakten 115 goals in 1961, Cambuur komt met dit ritme uit op 145 goals.

Deze eeuw is het eerste divisie-record voorlopig nog voor NEC. In 2015 maakten de Nijmegenaren honderd doelpunten tijdens het kampioensjaar. In dit tempo verbreekt Cambuur dat record al in de 27ste speelronde.

In de eredivisie maakte Ajax ooit 122 doelpunten in het seizoen 1966/1967. Vier keer kwam het in de eredivisie voor dat een club na elf wedstrijden vaker scoorde dan Cambuur momenteel. PSV schoot 49 keer raak in 1987/88 en is recordhouder.

Robert Muhren werd verkozen tot beste speler van de eerste periode.

De stortvloed aan doelpunten is een ware teamprestatie. Robert Mühren nam bijna een kwart van de goals voor zijn rekening en maakte er tien, tweede op de ranking staat Giovanni Korte met zes, Issa Kallon en Jamie Jacobs maakten er vijf. Momenteel is Cambuur relatief gezien alleen niet niet de productiefste ploeg van Nederland. Ajax scoorde tot nu toe 32 keer in acht wedstrijden en maakte daarmee gemiddeld vier doelpunten per wedstrijd.

Europa

Cambuur is Europees gezien geen koploper qua totaal aantal doelpunten. Kijkend naar de hoogste twee competities in de tien hoogst aangeschreven Europese landen scoren alleen clubs op het Russische tweede niveau meer. Krylya Sovetov, Alaniya en Torpedo Moskou maakten in 22 duels respectievelijk 47, 46 en 43 goals. In Rusland zijn dan ook al twee keer zoveel wedstrijden gespeeld. De Keuken Kampioen Divisie is aan de andere kant weer verder dan alle andere competities.