Cambuur moet trainer Henk de Jong waarschijnlijk missen tegen koploper PSV

Hoedemakers en Bangura werden zaterdag in de eerste helft van de met 5-1 verloren uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Sander van der Eijk. De Jong moest na een half uur ook naar de tribune, omdat hij Van der Eijk had uitgescholden nadat de scheidsrechter een penalty had gegeven aan RKC vanwege hands van Jamie Jacobs. Cambuur stond op dat moment met tien man met 1-0 voor, maar Michiel Kramer trok de stand vanaf 11 meter gelijk. In het laatste kwartier van de wedstrijd liep RKC over de negen spelers van Cambuur heen.