Cambuur, NEC en Top Oss zeker van play-offs, laatste periodetitel voor Almere

Na 40 minuten stond het al 3-0 in Nijmegen, waar de thuisploeg opvallend weinig moeite kende met de verzadigde Tukkers. Ferdi Druijf (2), Mike Tresor Ndayishimiye en Jonathan Okita tekenden voor de productie. Cambuur sloeg de aanval van MVV, tot vanavond ook nog kanshebber voor de nacompetitie, in Leeuwarden af: 4-1. Robin Maulun benutte twee penalty's en scoorde na rust nog eens. Ook Top Oss een ticket veilig. Een vroege goal na rust van Huseyin Dogan was voldoende om FC Dordrecht te verslaan.



Nummer 2 Sparta kwam voor eigen publiek niet langs Jong Ajax en nummer 3 Go Ahead Eagles blameerde zich tegen RKC (1-4), dat dankzij de vette zege ook nog volop in de race is voor de tiende plek, de laagste klassering die recht geeft op deelname aan de eerste ronde van de play-offs. Alleen MVV kan de Waalwijkers in theorie nog bedreigen. Roda JC niet meer. De trainerswissel bij de degradant pakte niet goed uit en ook het derde duel onder leiding van Eric van de Luer werd niet in winst omgezet. FC Den Bosch, dat hoopt met Willem van Hanegem de play-offs in te gaan, won dankzij twee late treffers met 0-2.



Almere City legde in eigen huis beslag op de derde periodetitel door Jong PSV met 2-1 te verslaan. James Efmorfidis zorgde tien minuten voor tijd voor feest in Almere.