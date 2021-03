Cambuur neemt met FC Eindhoven volgende horde op weg naar promotie

SC Cambuur had in de eerste helft een overwicht, maar was in de afronding niet scherp genoeg. Met name topscorer Robert Mühren, dit seizoen al goed voor 26 competitietreffers, liet enkele goede kansen liggen. Tien minuten voor de rust eindigde een inzet van de Noord-Hollander op de lat. Namens FC Eindhoven was Jacky Donkor dicht bij een treffer.