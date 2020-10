Cambuur treft uitgerekend RKC : ‘Laten zien dat we promotie verdienden’

Alsof het lot zorgde voor warme balletjes tijdens de bekerloting, nadat uitgerekend RKC en SC Cambuur aan elkaar werden gekoppeld in de eerste ronde. Het oude zeer bij de Friezen is verdwenen, maar tegen de Waalwijkers wil Mitchel Paulissen laten zien dat zijn Cambuur over eredivisieniveau beschikt.

Het zal ongetwijfeld tot een hoop cynische reacties hebben geleid, het wiskundige hoogstandje van databureau Hypercube. Na het restant van de eredivisie 10.000 keer te hebben gesimuleerd, bleek de kans dat Cambuur afgelopen seizoen zou promoveren liefst 99,5 procent. Het feit dat RKC juist af zou zakken naar de Keuken Kampioen Divisie? Dat gebeurde in 99,85 procent van de gevallen.

Quote We hebben het wel afgesloten Mitchel Paulissen Alles wees er dus op dat Cambuur en RKC van plek zouden wisselen. De KNVB en het coronavirus besloten echter anders: met nog acht eredivisieduels te gaan werd het vege lijf van de Waalwijkers gered en kon er een streep door het aanstaande titelfeest van de Friese formatie.



Alsof het lot ermee gemoeid was, rolden de namen van Cambuur en RKC drie weken geleden achter elkaar uit de koker. Een uiterst pikant affiche was daarmee geboren, tussen de gedoodverfde degradant en de bestemde promovendus. Bij Cambuur ging er logischerwijs direct een belletje rinkelen na de bekerloting. ,,Ik weet waar je op doelt, ja’’, glimlacht Mitchell Paulissen.

,,Natuurlijk was het wel even een bijzonder moment’’, vervolgt de middenvelder van Cambuur. ,,Het was natuurlijk niet gek geweest als wij dit seizoen hun plek hadden ingenomen. Maar voor mij persoonlijk zit er nog weinig dwars als ik aan RKC denk, hoor. We hebben het wel afgesloten.’’

Door het voor Cambuur drastische besluit staat RKC als eredivisionist in ieder geval hoger aangeschreven, maar Paulissen denkt dat de verschillen minimaal zijn. ,,Voor mijn gevoel hebben wij een ploeg die mee kan in de eredivisie. Daarom is het juist zo mooi dat we vanavond kunnen laten zien dat we het vorig jaar verdienden om te promoveren.’’

Want ook na negen speelronden voert de ploeg van Henk de Jong de ranglijst in de eerste divisie weer aan. Een wedstrijd tegen een eredivisionist komt daarom als geroepen. ,,Kunnen wij het ook tegen een ploeg die op een hoger niveau speelt?’’, vraagt Paulissen zich hardop af. ,,Tegen RKC kunnen we kijken waar we staan. En dan maakt het niet zo veel uit tegen welke ploeg dat is. Vorig jaar speelden we een goede wedstrijd tegen Feyenoord en ging het vlak voor het einde mis. Het is leuk om ons te meten met het niveau waar we in mijn ogen verdienen om te spelen.’’