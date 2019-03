Cambuur wil De Jong als opvolger Hake

Gouden wissel Lang werd ‘helemaal gek’ na beslissen­de assist

13 maart Toen Noa Lang in de 83ste minuut bij een gelijke stand mocht invallen in het thuisduel van zijn Ajax met PEC Zwolle dacht hij maar één ding. ,,Nu moet het moment van Noa Lang komen", besefte de debutant. Nog geen twee minuten later verstuurde hij de voorzet waaruit Daley Blind de winnende treffer maakte: 2-1.