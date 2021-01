Captain Pasveer is hard voor Vitesse: ‘Geen moment de drive van eerder in seizoen’

,,Het liep vandaag niet zoals anders”, stelde Pasveer vast voor de camera van ESPN. ,,We waren niet zo fris als anders en hebben niet zoveel gecreëerd. We kwamen er gewoon niet lekker in vandaag en hebben niet de drive gehad.”

Vitesse verloor deze week 5 punten; woensdag werd de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo al met 4-1 verloren. ,,Het kan best zijn dat het meespeelt dat deze maand zo druk is en dat we veel wedstrijden spelen. Maar dat mag geen excuus zijn”, aldus de doelman.

,,Verder hebben we een heel goede januarimaand gehad, maar dit is absoluut een domper. Maar het is niet zo dat we zo hoog staan omdat we alleen geluk hebben gehad.”

Vitesse staat na twintig duels op 42 punten. Koploper Ajax, dat de uitwedstrijd tegen AZ wacht, kan zondag op 50 punten komen.