Captain Tadic moet na 3,5 jaar mogelijk voor het eerst Europees duel Ajax missen

Ajax gaat morgen met een gewijzigde formatie op recordjacht in de Champions League. Trainer Erik ten Hag stelde dat hij, net als in Istanboel vorige maand, opnieuw mutaties zal aanbrengen in zijn basisploeg. ,,Maar ik zal minder rigoureus rouleren dan tegen Besiktas”, aldus de coach, die eens niet zeker is van de inzetbaarheid van Dusan Tadic.

De captain van Ajax ontbrak vanmiddag ook op het trainingsveld voor de afsluitende sessie, waardoor het er alle schijn van heeft dat Tadic voor het eerst sinds zijn transfer van Southampton in 2018, een Europees duel voor Ajax moet laten schieten. In bijna 3,5 jaar miste de Servische vleugelspits bovendien nog geen enkel eredivisieduel voor de Amsterdammers. Wel liet hij een paar bekerwedstrijden schieten.

Tadic heeft, zo liet Ten Hag even eerder op de persconferentie weten, sinds het uitduel met Heracles last van de rug. Bij Ajax, dat zondag tegen AZ speelt, trainden beloften Kian Fitz-Jim en Max de Waal vanmiddag mee. Niet alleen achter de naam van aanvoerder Tadic staat een vraagteken. Ook het meespelen van Timber valt nog te bezien. De mandekker staat op scherp en moet bij een gele prent de eerste achtste finale-wedstrijd in het nieuwe jaar missen.

Onana

,,Ik ben mij daar heel bewust van”, zei Ten Hag, die niet wilde zeggen of de van een dopingschorsing teruggekeerde André Onana tegen de Portugese kampioen, net als in Turkije, het doel van Ajax zal verdedigen. In Istanboel waren er verder basisplaatsen voor Schuurs, Tagliafico, Klaassen, Neres en Daramy.

Met een aantal van hen jaagt Ajax morgen op een record. De groepswinnaar kan de poulefase met zes overwinningen afsluiten als Sporting andermaal wordt verslagen. In dat geval is Ajax de eerste Nederlandse club en de zevende Europese club die daarin slaagt.

In de laatste speelronde van de groep van Ajax zullen geen verschuivingen meer plaatsvinden. Tegenstander Sporting verzekerde zich twee weken geleden van de tweede plek en duwde nummer 3 Borussia Dortmund alvast de Europa League in. Europese overwintering is voor Besiktas niet meer haalbaar na vijf nederlagen.