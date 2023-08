Carel Eiting verliest arbitragezaak tegen Volendam op alle punten, middenvelder niet voor prikkie te koop

Eiting spande de zaak aan tegen zijn club omdat hij vond dat hij gebruik kon maken van een clausule in zijn contract waarin een gelimiteerde transfersom stond. Ook vond hij dat FC Volendam moest meewerken aan een transfer omdat dat er was afgesproken dat de club een springplank voor hem was naar een grotere club.

FC Twente wilde Eiting voor dat bedrag - ongeveer vijf ton - overnemen. De geboren Amsterdammer ligt nu dus tot 2025 vast bij de club waar hij vorig seizoen met tien assists belangrijk was. FC Twente zal hem nu voor een hoger bedrag moeten overnemen.

In de arbitragezaak stond Eiting vorige week in Zeist tegenover zijn trainer Wim Jonk met wie hij een goede band had. Hij speelde dit seizoen nog niet voor Volendam omdat hij zich daar mentaal niet geschikt voor achtte. Beide partijen beschuldigden elkaar tijdens de zaak over het lekken van de clausule. Het is nog onbekend of Eiting nu alsnog in actie gaat komen voor Volendam. Komend weekeinde speelt de club niet. Op 31 augustus sluit de transfermarkt.

In een verklaring op de website van de club betreurt FC Volendam de keuze van de speler om een arbitrageproces te starten. De club stelt dat constructieve gesprekken tussen mogelijke kopende clubs en FC Volendam de enige juiste weg is naar een mogelijke transfer. Tijdens de arbitragezaak in Zeist vorige week kwam naar voren dat er ook een aanbod van twee miljoen van het Franse Girondins Bordeaux op tafel lag. Deze was door Eiting zelf van tafel geveegd.

FC Volendam ziet de uitspraak van de arbitragecommissie bovendien als een steun in de rug voor een opleidingsclub die het zelf is. Eerder al was de club succesvol in een andere arbitragezaak. Micky van de Ven spande ook een zaak aan tegen zijn werkgever. Van de Ven maakte later alsnog een transfer naar VfL Wolfsburg. Omdat de verdediger onlangs voor een groot bedrag naar Tottenham Hotspur vetrok ontving Volendam voor nog een ruim bedrag voor hem vanwege een doorverkooppercentage.

Wij vinden het vooral heel erg vervelend voor Carel. Arnold Bruggink, FC Twente

FC Twente gaat woensdag bekijken hoe het nu verder moet de zaak Eiting. „We hebben kennis genomen van het vonnis en hebben er nog niets aan toe te voegen”, zegt technisch directeur Arnold Bruggink. „Wij vinden het vooral heel erg vervelend voor Carel.”

De middenvelder gaf vorige week tijdens de arbitragezaak aan dat niet alleen hij, maar zijn hele familie lijdt onder de zaak. Eiting meldde zich ook al twee keer ziek en kwam dit seizoen nog niet in actie voor de club. Door de nederlaag in de arbitragezaak is de aanvoerder van vorig seizoen in een lastig parket terechtgekomen. Hij heeft al aangegeven dat hij nog altijd naar FC Twente wil.

De vraag is hoe het nu verder gaat. Volendam vindt dat de speler 2.5 miljoen euro waard is, maar dat bedrag kan en wil FC Twente niet betalen. De impasse tussen alle partijen lijkt daarmee voort te duren.

