CBV-baas over Duitse coaches in Nederland: ‘Het moeten er niet te veel worden’

De kans is groot dat FC Twente Alexander Zorniger op korte termijn presenteert als nieuwe hoofdtrainer. Daarmee komt het aantal Duitse coaches in het Nederlandse profvoetbal op vijf. ,,Opvallend veel”, vindt CBV-directeur Mario Captein, die de belangen van ‘onze’ coaches behartigt. Maar: zorgen maakt hij zich nog niet.

Door Dennis van Bergen



Een staat van dienst kan hem niet ontzegd worden, Alexander Zorniger, de laatste vier seizoenen hoofdtrainer van het Deense Brøndby IF. De Duitser stond aan de wieg van de opmars van Red Bull Leipzig, de club die onder hem opklom van de vierde naar de tweede klasse en inmiddels een serieuze concurrent is van Bayern München in de Bundesliga. En ook bij VfB Stuttgart zat hij op de bank.

En toch: opvallend is het wel, mocht de 52-jarige coach daadwerkelijk trainer worden van FC Twente. Na Roger Schmidt (PSV), Thomas Letsch (Vitesse), Frank Wormuth (Heracles) en Peter Hyballa (NAC) zou hij daarmee de vijfde Duitse trainer worden in het Nederlandse profvoetbal. ,,Dat zijn er opvallend veel, ja”, constateert Mario Captein, directeur van de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). ,,Ik geloof niet dat we in Nederland ooit zoveel buitenlandse coaches uit één land hier werkzaam hebben gehad.”

Namens het CBV behartigt Captein de belangen van met name Nederlandse trainers. En in die categorie zitten er volgens hem nu ‘tussen de veertig en vijftig’ zonder baan. Toch vindt Captein het niet per se slecht dat komend seizoen tenminste zes posities worden ingenomen door buitenlandse trainers, want ook bij Almere City werkt met de Deen Ole Tobiasen een niet-Nederlander als eindverantwoordelijke.

MVV en Roda JC zijn daarnaast nog op zoek naar een nieuwe oefenmeester. ,,In de historie van ons voetbal is het altijd zo geweest dat er buitenlandse trainers actief waren en velen van hen hebben ook daadwerkelijk iets toegevoegd”, zegt Captein. ,,De zes van komend seizoen zijn er misschien wat veel. Anderzijds reken ik Hyballa en Tobiasen als halve Nederlanders. In dat licht bezien valt het dus wel mee. Afgelopen seizoen waren in ere en eerste divisie in totaal immers ook vijf buitenlandse trainers actief.”

Netwerk belangrijk

Volgens Captein heeft de keuze van Nederlandse clubs voor Duitse trainers meerdere redenen. Dat de Duitse trainersopleiding hoog staat aangeschreven bijvoorbeeld. Daarnaast geldt voor Heracles, FC Twente en Vitesse dat zij als grensclubs toch al bovengemiddeld op Duitsland zijn georiënteerd. En ook het netwerk speelt volgens de oud-prof een rol. Zo had de Arnhemse club in Johannes Spors al een Duitse technisch directeur voordat zijn landgenoot Letsch werd aangesteld.

Die laatste ontwikkeling noemt Captein overigens wél ‘zorgwekkend’. ,,Met een hoofdtrainer, komen ook steeds vaker Duitse assistent-trainers, scouts en videoanalisten mee. Daar maakt het CBV zich zorgen over. Dat gaat immers ten koste van vacatures die wat ons betreft prima door onze eigen trainers ingevuld kunnen worden. Met onze voetballers vormen zij tenslotte het Nederlandse product voetbal”, zegt Captein. Vandaar dat de CBV-voorman ook nadrukkelijk pal blijft staan voor de Nederlandse coaches. ,,Prima dat er buitenlandse trainers werkzaam zijn in Nederland, maar het moeten er niet te veel worden.”