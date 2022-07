Chelsea moet fors bedrag betalen voor Aké, concurrent Sinisterra toch niet naar Barça

coronasteun PEC Zwolle moet half miljoen euro terugbeta­len, Feyenoord heeft recht op bijna miljoen meer

PEC Zwolle moet bijna een half miljoen aan ontvangen coronasteun uit de eerste NOW-regeling terugbetalen. Dat staat in cijfers van het UWV, waar journalistiek platform Follow the Money over heeft bericht.

9 juli