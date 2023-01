Chelsea troeft Arsenal af en bereikt akkoord met Sjachtar over Mudryk, Mahi naar Cambuur

Zo wordt ook in de Betuwe naar de derby toegeleefd: 'Geen hekel, maar ik vind Vitesse ook geen sympathie­ke club’

Wie meent dat de derby tussen Vitesse en NEC zondag alleen in Arnhem en Nijmegen leeft, heeft het mis. In de Betuwe klopt in sommige straten een geel-zwart Vitesse-hart, terwijl even verderop het rood-groen-zwart uit Nijmegen vol trots wordt gedragen. Een tweeluik.

19:34