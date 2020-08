Chong en Werder geven FC Groningen pak slaag, Danilo scoort bij FC Twente-debuut

FC Twente

De Braziliaanse aanvaller Danilo heeft met succes gedebuteerd voor FC Twente. De huurling van Ajax scoorde tweemaal in een oefenduel met het Duitse Holstein Kiel (3-2). Alexander Jeremejeff maakte in de slotfase het winnende doelpunt in de Grolsch Veste, waar geen toeschouwers welkom waren. Holstein Kiel komt komend seizoen uit in de tweede Bundesliga. Net als Danilo maakte ook Tyronne Ebuehi zijn eerste minuten voor FC Twente.