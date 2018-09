Cillessen vaste eerste doelman Oranje

,,Cillessen heeft aangetoond ook zijn niveau te halen als hij slechts af en toe speelt", vertelt Koeman. ,,In het hele totaalplaatje is Jasper net iets beter. Het is teleurstellend voor Jeroen, maar wij zijn blij dat we twee geweldige keepers hebben'', zei Koeman.

In de vier oefeninterlands onder Koeman mocht zowel Cillessen als Zoet twee keer onder de lat staan. Zoet is bij PSV een vaste waarde, terwijl Cillessen alleen in de bekerwedstrijden in actie komt voor Barcelona. ,,Jasper heeft aangetoond dat hij daar geen hinder van ondervindt. We willen duidelijkheid scheppen, zeker bij de keepers. Ik vind dat als een speler regelmatig een wedstrijd speelt en aantoont daarin de beste te zijn, dan stel ik hem op'', zei Koeman. ,,De keuze is gevallen op Jasper, hij is voorlopig onze eerste keeper.''