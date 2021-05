Cillessen voelt zich goed ondanks corona: ‘Hij zit veel op de fiets’

Cillessen testte afgelopen week positief op corona. De doelman van Valencia is niet in contact geweest met de andere spelers van het Nederlands elftal. Hij zit thuis in quarantaine en mist woensdag zo goed als zeker het oefenduel van Oranje met Schotland. Het is nog onduidelijk of hij beschikbaar is voor de laatste oefenwedstrijd voor het EK van volgende week zondag tegen Georgië in Enschede.