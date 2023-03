Clarence Seedorf: groots boegbeeld, enorm netwerk, maar als bestuurder een vraagteken

Met de aanstelling van Clarence Seedorf (46) als nieuw RvC-lid haalt de KNVB niet alleen voetbalkennis in huis, maar ook een enorm internationaal netwerk en een man met een grote maatschappelijke betrokkenheid. De vraag wordt vooral of Seedorf zijn draai gaat vinden in een bestuurlijke, controlerende rol op afstand.