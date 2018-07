Clasie terug in De Kuip: 'Intentie om langer te blijven'

Door Dennis van Bergen



Aan de gretigheid van Jordy Clasie zal het in elk geval niet liggen, bleek zojuist, toen het kind van de club voor het eerst weer ‘zijn’ stadion De Kuip had betreden. ,,Ik heb hartstikke veel zin om weer te beginnen bij Feyenoord en kijk er naar uit om dit seizoen belangrijk te zijn voor de ploeg", zei de 27-jarige Haarlemmer, die eerder al succesvol was bij de huidige bekerhouder. ,,Het is echt weer fijn om terug te zijn."



Onlangs hadden zijn kersverse ploeggenoten Robin van Persie en Steven Berghuis in AD Sportwereld al gepleit voor de komst van de middenvelder. Dat had Clasie goed gedaan, gaf hij toe. ,,Als dat soort spelers hoopt dat je komt is dat alleen maar heel mooi natuurlijk."



De afgelopen drie seizoenen waren niet de gelukkigste in de loopbaan van Clasie. Mede door blessures kwam hij weinig in actie namens Southampton en Club Brugge, waar hij het afgelopen seizoen op huurbasis speelde. ,,Maar ik voel me nu volledig fit", aldus de man die in De Kuip de opvolger is van Karim El Ahmadi en met het rugnummer acht zal gaan spelen. ,,Ik heb een warm gevoel en ken nog heel veel mensen hier. Ik kan niet wachten om te beginnen."



Zijn zoon en dochter kennelijk evenmin. Vrolijk liepen zij vanmiddag al rond in het shirt van hun vader, het veelzeggende ‘papa’ op hun ruggen gedrukt. Of Clasie langer wil blijven dan een jaar? ,,Die intentie is er wel. Maar dat zien we later wel."