Clubeigenaren NAC trekken zich terug en bieden aandelen te koop aan

In De Telegraaf zeggen Van Aalst, Burema en Van Weelde dat ze zeer recentelijk te maken hebben gehad met acties van sommige individuen die alle normen van fatsoen hebben overschreden. Een club kan volgens hen niet worden bestuurd via een supporters ultimatum. Met als gevolg bedreigingen naar een trainer en meerdere clubbestuurders en hun familieleden. Ze vinden dat een grens is gepasseerd die niet te accepteren is. De gelatenheid waarmee sommige NAC-geledingen dit schouwspel hebben gevolgd of zelfs geëntameerd, ervaren zij als zeer stuitend ervaren.