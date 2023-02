met video Mats Wieffer na heerlijke goal voor Feyenoord: ‘Die ga ik nog wel een paar keer terugkij­ken’

Met zijn eerste eredivisiegoal voor Feyenoord - en wat voor één - had Mats Wieffer zondag een belangrijk aandeel in de 2-4 zege bij Fortuna Sittard. Hardop mijmeren over een kampioenschap wil de nuchtere Tukker nog niet: ,,Dan leg je jezelf alleen maar meer druk op.”