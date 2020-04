Clubs mochten nog stemmen, maar de beslissing was gisteren al genomen

PS­V-directeur Gerbrands onaange­naam verrast over stemming eredivisie: ‘PSV heeft niet gestemd’

21:08 PSV-directeur Toon Gerbrands heeft vrijdagavond na afloop van de stemming over de eindstand in de eredivisie desgevraagd gereageerd op de besluiten die de KNVB heeft genomen. De vierde plek die PSV ten dele valt, is volgens hem te billijken. ,,We hebben bij ons intern gekeken wat fair play zou zijn. Dat we nu een ticket voor de derde voorronde van de Europa League krijgen, vinden we op basis van deze competitie gewoon fair.”