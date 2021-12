Coach Schmidt: PSV verdient het om bovenaan te staan

Twee primeurs voor Kenneth Taylor bij Ajax: ‘Er is veel concurren­tie, maar dat maakt je ook beter’

Kenneth Taylor (19) beleefde woensdag twee primeurs in de hoofdmacht van Ajax. Voor het eerst maakte de linksbenige middenvelder de negentig minuten vol en bovendien schoof hij zijn eerste treffer binnen. En nu? Wachten op een basisplaats. ,,Dat is best lastig, want ik ben een ongeduldige jongen.”

16 december