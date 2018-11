‘Coachen is alsof ik op een elektrische stoel zit’

'Hattrick voelde lekker' Goals helpen Nicolai Jørgensen verder

8:16 Nicolai Jørgensen maakte er drie tegen ADO Den Haag, maar van zijn twee missers eerder in dat duel baalde hij een dag later nog. Toch groeit de Deen naar de vorm uit zijn debuutseizoen in de Kuip. Vanmiddag speelt hij met Feyenoord tegen VVV.