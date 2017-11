Cocu kan in topper beschikken over volledig fitte selectie

Cocu begroette eerder in de week tal van spelers die terugkeerden van wedstrijden van hun land. ,,We hebben weer kunnen trainen met de volledige groep. Ik zie op de training veel dingen terug van voor de interlandperiode, dat geeft mij veel vertrouwen en een goed gevoel'', zei Cocu op de website van zijn club.

,,PEC Zwolle staat als team erg goed'', meent Cocu. ,,Het is een hechte eenheid en het vertrouwen is groot bij hen. Het zal een pittige wedstrijd worden. Ze stralen veel plezier uit. Het is bovendien een vrij complete ploeg die goed aanvalt en verdedigt.''