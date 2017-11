Cocu ondanks zege niet tevreden: Veel te weinig gebracht

,,De eerste helft vulden we aardig in. De sterke punten van de tegenstander haalden we er uit. Kort voor rust werd dat minder, qua discipline en het druk zetten op de bal. Die lijn trok zich na rust door'', aldus Phillip Cocu, trainer van PSV. ,,We waren in de tweede helft overal te laat en waren niet meer in staat om onder de druk uit te komen. Voetballend hebben we veel te weinig gebracht.''



Het was de tweede competitiewedstrijd op rij dat PSV het verschil in blessuretijd maakte. Cocu: ,,Aan het einde van het seizoen wordt duidelijk hoe belangrijk dit soort overwinningen zijn. Maar voorgaande jaren is wel vaak gebleken dat één punt of twee punten meer heel belangrijk kunnen zijn.''