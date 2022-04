Cody Gakpo na glansrol in bekerfinale: ‘We hebben dit verdiend’

Cody Gakpo (22) was dolgelukkig met de overwinning in de bekerfinale. De aanvoerder maakte kort na rust het tweede en winnende doelpunt van PSV. ,,Eindelijk weer een prijs.”

,,We voelden in de eerste helft al dat het mogelijk was", aldus Gakpo voor de camera van ESPN. In de eerste helft kwamen de Eindhovenaren met 1-0 achter, en de 2-0 van Noussair Mazraoui net voor rust werd afgekeurd. Direct na rust scoorde PSV binnen vijf minuten twee keer. Eerst kopte Guti bij de tweede paal binnen en daarna schoot Gakpo fraai raak.

,,We hebben goed druk gezet en zij waren minder dominant dan normaal. Na de 2-0 schrok ik wel, maar die was gelukkig buitenspel. Daarna kwamen goed uit de kleedkamer", aldus de doelpuntenmaker, die ter aarde stortte na het fluitsignaal. ,,We hadden dit echt nodig. Een jaar lang hard gestreden in Europa, eredivisie en de beker. Nu hebben we eindelijk weer een prijs.”

Gakpo nam samen met de reguliere aanvoerder Marco van Ginkel de KNVB-beker in ontvangst uit handen van Guus Hiddink. ,,Ik ben zo blij met deze prijs”, zei Gakpo even later met een groene badjas aan in de perskamer van De Kuip. ,,Je moet niet vergeten dat ik ook supporter ben van PSV. Als klein jongetje ging ik al altijd naar een huldiging als PSV weer iets had gewonnen. En dat is echt vaak gebeurd.”



,,En we kunnen ook nog kampioen worden”, benadrukte Gakpo. ,,Natuurlijk staan we vier punten achter op Ajax, met nog vijf duels te gaan. Maar ze kunnen altijd nog iets laten liggen. En dan moeten wij profiteren.”

‘Ik houd van mijn team’

Voor trainer Roger Schimdt was de prijs een ‘opluchting’. ,,Ik ben heel trots op mijn team, ik houd van ze door wat ze hebben gedaan: een goed optreden, een goed gevecht. Ze toonden karakter en een sterke mentaliteit.”

In tegenstelling tot Erik ten Hag vond Schmidt dat PSV de titel gewoon verdiende. ,,Daar zijn genoeg redenen voor. We waren over negentig minuten het betere team, we hebben donderdag nog gespeeld, we kwamen terug van een achterstand, we domineerden en controleerden de wedstrijd vanaf het begin.”

Voor Schimdt zelf is de prijs enorm belangrijk. ,,Ik houd van dit soort wedstrijden. Je mag in zo'n competitie nooit verliezen, en er is maar één team die alles wint. Als je dan de finale wint is dat een geweldig gevoel, vooral als je van Ajax wint. We hebben ze in de Johan Cruijff Schaal verslagen en nu weer.”

Jordan Teze speelde een essentiële rol in de verdediging van PSV en keek na de finale direct vooruit naar de ontknoping in de competitie, waarin PSV nog vijf wedstrijden heeft om het gat van vier punten te dichten. Teze: ,,We hebben nu twee prijzen gewonnen, maar we willen ze allemaal. We doen ook nog mee in de titelrace. Uiteindelijk wil je als speler en team gewoon topwedstrijden en prijzen winnen. We hebben goed gestreden met elkaar.”

Veerman de weg kwijt

Joey Veerman was na een ongelukkige botsing bij een kopduel in de eerste helft een beetje de weg kwijt. ,,Ik moest aan Daley Blind vragen wie de 1-0 had gemaakt, ik kreeg niks meer mee", zei de middenvelder. ,,Dat was wel een kantelpunt. Maar na een minuut of dertig ging het wel weer. Al was de wissel in de 70ste minuut wel op tijd.”