Cody Gakpo speelt zich op de radar bij Bayern München en Lille OSC

Zo komen Oran­je-spe­lers bij van mislukt EK: zon, zee, strand en jetski's

7 juli Het Europees kampioenschap is voor de Oranje-internationals niet geworden van wat ze er van hadden verwacht. Toch moet de knop om om fris te beginnen aan het nieuwe seizoen bij hun clubs. Via Instagram zien we hoe de spelers proberen te ontspannen en daar komen veel jetski's bij aan te pas.