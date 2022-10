Column Hugo Borst | Door Orkun Kökçü blijven Bas en Brigitte nog even in de kast

FC Twente schudt in tweede helft matig FC Groningen van zich af

FC Twente heeft in eigen huis een eenvoudige zege op FC Groningen geboekt. De Tukkers maakten vroeg in de tweede helft twee doelpunten, en bepaalden in de slotfase de eindstand op 3-0. Twente herovert dankzij de zege de vijfde plek in de eredivisie.

16 oktober