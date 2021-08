Column Hugo Borst | Kotsen van de transferspanning

PSV werkt volop aan komst nieuwe aanvaller: Carlos Vinícius van Benfica een van de kandidaten

29 augustus PSV is volop bezig om de selectie de komende twee dagen nog te versterken. Directeur voetbalzaken John de Jong is tot en met dinsdag aan het werk om nog toe te slaan en probeert de ploeg te versterken met in ieder geval een aanvaller en mogelijk nog een middenvelder.