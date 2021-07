Column Hugo Borst | Tweede assistent van Van Gaal schijnt verrassende naam te worden

Zo, we zijn klaar. En we weten nu dat vooral bij een landenteam de trainer van levensbelang is. Hij bepaalt, hij dirigeert, hij geeft de richting aan.



Het schijnt zo te zijn dat onze jongens een assistent-trainer met een kleurtje willen. Een moderne eis, prima, dan krijgen ze een assistent-trainer met een kleurtje. Persoonlijk zou ik Ruud Gullit of Henk Fraser graag naast Louis van Gaal (met, hoogstwaarschijnlijk, Danny Blind) zien zitten en ze aan de slag laten gaan met onze falende Oranje-spelers.