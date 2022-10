Column Hugo Borst | Waarom is Virgil van Dijk zo stil? Het gaat hier om mensenlevens

Afgang voor PSV: koploper lijdt ontluiste­ren­de nederlaag bij brutaal Cambuur

PSV is diep, heel diep, door de ondergrens gezakt tegen SC Cambuur en verloor met 3-0. Het was een ongekende collectieve wanprestatie van de Eindhovenaren, die voor het eerst in de historie van de club verloren van Cambuur. Dat geeft stof tot nadenken voor Ruud van Nistelrooij.

1 oktober