Column Sjoerd Mossou | Aan bondscoach Ronald Koeman kleeft voor altijd de geur van kipkerrie

Georginio Wijnaldum na buikgriep­klach­ten bij Oranje: 'Ik dacht dat het ging om een grap'

Georginio Wijnaldum had aanvankelijk het idee dat hij in de maling werd genomen toen hij hoorde van de buikgriepklachten bij enkele Oranje-internationals deze week. ,,Ik dacht dat het ging om een grap. De jongens meldden zich af op de groepsapp, eerst Sven Botman en daarna Joey Veerman. Pas bij het ontbijt merkte ik dat het echt waar was. Maar dan nog mogen we onze fouten niet zo laten afstraffen", zei hij na het duel met Frankrijk (4-0).