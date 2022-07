Column Sjoerd Mossou | Bergwijn moest al vijftien jaar lang de vraag ‘zeg Stevie, ga jij naar Ajax?’ beantwoorden

Jackie Groenen voelt zich thuis in Manchester: 'Als ik dat zeg, krijgt mijn moeder een hartaanval’

Jackie Groenen werd vijf jaar geleden in eigen land Europees kampioen met de Oranjevrouwen, maar ook deze zomer voetbalt ze op vertrouwd terrein. Een gesprek over haar leven in het land dat als thuis voelt, Engeland. ,,Ik weet niet of ik hier echt bekend zou willen zijn.’’

8 juli