Column Sjoerd Mossou | Het verfoeide nieuwe Ajax-shirt is geen ongelukje, maar een verdienmodel

Oranje Leeuwinnen niet blij met uitzwaai­wed­strijd op zondag­avond: ‘Kwart voor negen? Hoezo?’

Winnen, aantrekkelijk voetbal spelen én inspireren: dat zijn de drie doelstellingen van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Niets staat zijn ploeg vanavond in de weg om in de uitzwaaiwedstrijd tegen België te winnen mét aantrekkelijk voetbal. Maar dat de wedstrijd pas om 20.45 uur op een zondagavond in Kerkrade is, is voor het inspireren minder ideaal. ,,Ik heb intern mijn mening duidelijk gemaakt.”