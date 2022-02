Column Sjoerd Mossou | Ik stel voor dat we ook weer een beetje kunnen lachen om Overmars

Komt Marc Overmars na wangedrag ooit nog aan de bak? ‘Belang­rijk­ste is dat hij zich kwetsbaar opstelt’

Marc Overmars viel door grensoverschrijdend gedrag naar vrouwelijke collega’s keihard van zijn voetstuk. Een rentree als bestuurder lijkt ondenkbaar. Of is er voor Overmars nog een weg terug naar de maatschappij en het voetbal? ,,Berouw naar de slachtoffers tonen is het belangrijkste.”

11 februari